«Жесткий ответ». Трамп одним действием унизил Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп унизил украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщив о потерях ВСУ после встречи во Франции. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Трамп убил Зеленского постом про 400 тысяч погибших — жесткий ответ на нежелательную встречу с Зеленским в Париже», — написал он.
Депутат также назвал предложение Трампа привлечь к урегулированию конфликта Китай еще большим унижением украинского президента. Дубинский напомнил, что еще недавно Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси и критиковал их план, а теперь его отправляют к ним договариваться.
После рассказа будущего президента США о потерях ВСУ более чем в 400 тысяч человек Зеленский заявил, что общие потери украинских войск с февраля 2022 года составили 43 тысячи человек. Позже Трамп предупредил, что Украине не стоит надеяться на прежние объемы военной помощи от США после его инаугурации.
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