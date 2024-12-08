Зеленский раскрыл потери ВСУ после заявления Трампа

Общие потери украинских войск в боях с февраля 2022 года составили 43 тысячи человек. Такие данные привел глава страны Владимир Зеленский в Telegram-канале . Так он отреагировал на заявление избранного президента США Дональда Трампа, рассказавшего о потерях ВСУ более чем в 400 тысяч человек.

«Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя, 370 тысяч случаев оказания помощи раненым», — написал Зеленский.

Он добавил, что половина из получивших ранения после медицинской помощи и реабилитации вернулась в строй.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что только за один месяц украинские войска потеряли более 35 тысяч военных и более 2700 единиц техники. Он подчеркнул, что среди ликвидированных боевых машин противника 290 танков и броневиков, в том числе западного производства.