«Жест солидарности в НАТО». Турция решила помочь Литве искать российские беспилотники

Турция запустила в сторону Литвы самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который отслеживает низколетящие беспилотники. Об этом со ссылкой на турецких чиновников сообщило агентство Bloomberg .

Самолет зашел в воздушное пространство Литвы 22 сентября. По информации издания, турецкая сторона рассчитывает завершить миссию 25 сентября. Источники агентства добавили, что отправка самолета ДРЛО стала «жестом солидарности Турции с другими членами НАТО».

Ранее президент Чехии призвал союзников по НАТО сбивать российские самолеты, если они нарушают воздушное пространство. По его мнению, нарушение границ является серьезным основанием для активации механизмов защиты.

Ситуацию также прокомментировала председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она отметила, что атаку на самолеты можно предпринять только в качестве крайней меры. Она добавила, что европейские ВВС знают, в каких случаях надо реагировать.