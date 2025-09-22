Уничтожение российских самолетов, которые якобы могут нарушать воздушное пространство стран Запада, должно быть крайней мерой. Об этом сообщила председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее процитировала газета Tagesspiegel.

«Сбивать российские истребители будет крайней мерой. Наши ВВС в курсе, когда и как реагировать», — отметила политик.

Штрак-Циммерман добавила, что миссия ВВС ФРГ не в том, чтобы уничтожать потенциально проникающие на территорию республики истребители.

Ранее Минобороны Литвы заявило о нарушении воздушного пространства Эстонии тремя российскими МиГ-31. После этого президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением. По его словам, союзники НАТО должны применять жесткие меры на возможные нарушения воздушного пространства и сбивать российские самолеты в таких случаях.