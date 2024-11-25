Жертвой крушения Boeing-737 под Вильнюсом стал один из пилотов

Delfi: при крушении лайнера Boeing-737 близ Вильнюса погиб один из пилотов

Фото: Freepik

Жертвой крушения самолета Boeing-737, выполнявшего рейс из Лейпцига в Вильнюс, стал один из пилотов. Такие данные опубликовало литовское агентство Delfi.

По информации отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом около аэропорта Вильнюса. Находились ли в здании люди, пока неизвестно. Самолет выполнял рейс в интересах компании DHL.

Из-за авиакатастрофы специалисты экстренных служб закрыли участок дороги от улицы Дзуку до магазина Maximа на улице Лепкальне.

На борту находились четыре человека: два пилота и два бортпроводника. Причины аварии пока неизвестны. Экстренным службам удалось спасти одного из пилотов. Агентство Reuters сообщило, что разбился грузовой самолет авиакомпании DHL. На месте крушения вспыхнул пожар.

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