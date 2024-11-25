Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение у аэропорта Вильнюса

Причины аварии пока неизвестны. В самолете находились четыре человека: два пилота и два бортпроводника, сообщило издание Delfi. Одного из пилотов удалось спасти. Информация об остальных пока отсутствует.

Ранее крушение потерпел легкомоторный самолет в Австралии. Воздушное судно было самодельной конструкции, а управлял им 20-летний пилот. Жертвами стали три человека.