Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение у аэропорта Вильнюса

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. Об этом сообщило агентство
Reuters.
Причины аварии пока неизвестны. В самолете находились четыре человека: два пилота и два бортпроводника, сообщило издание
Delfi. Одного из пилотов удалось спасти. Информация об остальных пока отсутствует.
Ранее крушение потерпел
легкомоторный самолет в Австралии. Воздушное судно было самодельной конструкции, а управлял им 20-летний пилот. Жертвами стали три человека.
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