Жертвой детонации пейджеров в Ливане стал ребенок и два члена «Хезболлы»

«Хезболла»: из-за детонации пейджеров в Ливане погиб ребенок и двое взрослых

Детонация пейджеров в Ливане унесла жизни ребенка и двух участников шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил Telegram-канал организации.

«В результате этого теракта погиб один ребенок и двое членов „Хезболлы“», — отметили представители движения.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд подтвердил, что из-за детонации пейджеров погибли восемь человек. Около 2800 жителей получили ранения, сообщила газета Times od Israel.

По данным агентства Mehr, из-за взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Массовая детонация пейджеров в Бейруте началась 17 сентября. Устройства могли взорваться из-за высокотехнологичного воздействия. В Ливане пейджеры используют как закрытую систему связи — ее сложно взломать или отслеживать пользователей, в отличие от смартфонов. Устройства приобрели популярность среди участников «Хезболлы». Точную причину одновременной детонации устройств пока не назвали.