Десятки человек пострадали при взрыве пейджеров в Бейруте

NNA: в Бейруте десятки человек пострадали при детонации пейджеров

Десятки человек получили травмы при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

Персональные устройства связи взорвали путем высокотехнологичного воздействия. Точную причину одновременной детонации пейджеров пока не назвали.

По данным СМИ, устройствами пользуются челны шиитского движения «Хезболла». Закрытая система связи наименее подвержена взлому и прослушиванию.

Утром 16 сентября взрыв прогремел в центре Кельна. На место прибыли правоохранители — они оцепили территорию и организовали крупную операцию для выяснения деталей ЧП. Местных жителей и туристов призвали отказаться от посещения района, где началось расследование. В результате взрыва мужчина 53 лет получил травмы.

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