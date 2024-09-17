Десятки человек пострадали при взрыве пейджеров в Бейруте

Десятки человек получили травмы при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA .

Персональные устройства связи взорвали путем высокотехнологичного воздействия. Точную причину одновременной детонации пейджеров пока не назвали.

По данным СМИ, устройствами пользуются челны шиитского движения «Хезболла». Закрытая система связи наименее подвержена взлому и прослушиванию.

Утром 16 сентября взрыв прогремел в центре Кельна. На место прибыли правоохранители — они оцепили территорию и организовали крупную операцию для выяснения деталей ЧП. Местных жителей и туристов призвали отказаться от посещения района, где началось расследование. В результате взрыва мужчина 53 лет получил травмы.