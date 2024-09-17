Посол Ирана пострадал при взрыве пейджеров в Ливане

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани пострадал при взрыве личного пейджера. Об этом сообщило государственное агентство Mehr .

«Ранен в результате взрыва пейджера», — заявили журналисты.

Они не привели других подробностей случившегося. О состоянии Амани тоже ничего неизвестно.

Пейджеры начали массово взрываться в Ливане 17 сентября. При детонации десятки человек получили травмы. Местные СМИ сообщили, что персональные устройства связи взорвали путем высокотехнологичного воздействия. Пейджерами пользуются в том числе представители «Хезболлы»: закрытая система связи меньше всего подвержена прослушиванию и взлому.

Минцифры России ранее призвало отказаться от лицензирования услуг пейджинговой связи. Технологию персонального радиовызова сочли устаревшей.