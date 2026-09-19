Число жертв взрыва у пакистанской мечети увеличилось до 31

Как минимум 31 человек стал жертвой теракта у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Из-за взрыва погибли в том числе 16 сотрудников полиции, еще десятки людей получили ранения. Доктор Тахир Шах рассказал, что в больницу доставили более 50 раненых.

Источники сообщили Al Jazeera, что пострадали по меньшей мере 75 человек. Большинство из них были прихожанами мечети.

ЧП произошло, когда верующие собрались на пятничную молитву. Начиненный взрывчаткой автомобиль влетел во вход мечети, расположенной у полицейского участка. В результате теракта оба здания сильно пострадали.

Ранее несколько взрывов прогремели на Торговой улице во Франкфурте-на-Майне. Один из них раздался у киоска, а второй — у магазина. Местная полиция предположила, что подрывниками были участники преступной группировки. Информация о пострадавших не поступала.