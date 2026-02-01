Жертвами взрыва газового баллона в Афганистане стали семь детей

AVA-press: в Кабуле при взрыве газа погибли восемь человек, шестеро пострадали

В результате взрыва газового баллона в Кабуле погибли семь детей и женщина, еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщило агентство AVA-press .

В районе Кала-е Фатулла взорвались паровой котел и газовый баллон. Все погибшие являются членами одной семьи, недавно они вернулись из Пакистана. Взрыв был такой силы, что полностью разрушил дом, где проживали люди.

«Раненых доставили в больницы, состояние некоторых оценили как критическое», — отметило агентство.

Ранее в двухэтажном здании автомастерской в Краснодаре также прогремел взрыв газового баллона. Четыре человека получили ранения, обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.