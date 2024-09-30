Жертвами урагана «Хелен» на юго-востоке США стали 116 человек

Число жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточные и восточные штаты США, увеличилось до 116 человек. Об этом сообщил телеканал CBS News .

«[Ураган] „Хелен“ унес жизни по меньшей мере 116 человек, а также вызвал масштабные разрушения и отключения электричества у нескольких миллионов человек», — уточнили журналисты.

Ураган ударил по побережью Биг-Бенд во Флориде вечером 26 сентября, а затем обрушился на штат Джорджия. Природный катаклизм также зафиксировали в Каролине и Теннесси. Из-за урагана реки вышли из берегов, произошел перегруз плотин.

Власти пострадавших регионов объявили эвакуацию населения. Урагану присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных. Из-за ЧС затопило жилые районы и обесточило не менее 3,5 миллиона домов и предприятий.

Сотрудники экстренных служб спасли более 50 человек с крыши госпиталя в городе Эрвин. Из-за угрозы прорыва плотины началась эвакуация жителей центра Ньюпорта в Теннесси.