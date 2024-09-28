Пациенты больницы в США застряли на крыше из-за наводнения

WCYB News 5: более 50 человек спаслись от наводнения на крыше больницы в США

Полсотни врачей и пациентов спаслись от наводнения на крыше больницы в американском штате Теннеси. Из-за последствий урагана «Хелен» потоки воды окружили здание со всех сторон, сообщил телеканал WCYB News 5 .

Ураган «Хелен» вызвал наводнение, и вода размыла все дороги, ведущие к учреждению. По информации телеканала, несколько патрульных машин и карет скорой помощи пропали.

Начальник полиции города Эрвин Риган Тилсон сообщил, что на крыше больницы округа Юникой оказались заблокированными более 50 человек. Среди них как персонал, так и пациенты лечебницы.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Теннесси и Национальная гвардия организовали спасательную операцию. Людей переправляли вертолетами. Примерно за четыре часа спасателям удалось снять всех, кто прятался на крыше.

Масштабные наводнения произошли в сентябре в Европе из-за шторма «Борис». Пострадали города Польши и Чехии.