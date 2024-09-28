Более 40 человек погибли в США из-за урагана «Хелен»

Число погибших в результате удара мощного урагана «Хелен» по юго-восточным и восточным штатам США достигло 44. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Большая часть жертв стихийного бедствия приходится на Южную Каролину и Джорджию. При этом смертельные случаи также зафиксировали во Флориде, Северной Каролине и Вирджинии.

В настоящее время власти пострадавших регионов продолжают эвакуацию населения из зоны стихийного бедствия. Более 50 человек спасли с крыши больницы в городе Эрвин, а жителей центра Ньюпорта в Теннесси начали вывозить из-за угрозы прорыва плотины.

Ураган «Хелен» обрушился на США 26 сентября, ему присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных. Порывы ветра достигали 225 километров в час, что привело к масштабным разрушениям, затоплению жилых районов и обесточиванию более 3,5 миллиона домов и предприятий. Кроме того, в ряде штатов наблюдались серьезные перебои с интернетом.

Ранее член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова предупредила, что глобальные климатические изменения могут усилить катастрофические погодные явления в будущем. Также она отметила, что этот процесс необратим, его можно лишь замедлить.