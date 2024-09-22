Жертвами удара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута стали 45 человек

Количество погибших при атаке ЦАХАЛ на Бейрут превысило 40 человек. Об этом сообщил телеканал
Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав Ливана.
«Число погибших при авиаударе по южному пригороду Бейрута, нанесенном позавчера, выросло до 45», — заявили в министерстве.
В пятницу очевидец рассказал
РИА «Новости» о сильных взрывах в ливанской столице. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных зданий. Целью авиационного удара был высокопоставленный командир движения «Хезболла».
Представители организации ранее
подтвердили гибель командующего спецоперациями движения Ибрагима Акиля. В ответ на атаки ЦАХАЛ «Хезболла» ударила по израильской авиабазе Рамат-Давид.
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