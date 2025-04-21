Жертвами американских авиаударов по столице Йемена Сане стали 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав правительства шиитского движения «Ансар Аллах», его сообщение привел йеменский телеканал Al Masirah.
«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что бригады медиков и гражданской обороны продолжают искать под завалами пострадавших.
Ранее американская авиации ликвидировала нефтяной порт хуситов в Йемене. ВС США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном.
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Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек
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