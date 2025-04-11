Хуситы нанесли удар по авианосцу США в Красном море

«Удары по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника наносили с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников», — отметил он.

Атака хуситов стала ответом на «агрессию США против нашей страны и их преступлений». По словам Сарии, своими действиями «Ансар Алла» подтвердили, что Соединенным Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.

В конце марта хуситы устроили атаку на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Удар нанесли с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». После этого поступило заявление, что аэропорт стал небезопасным для воздушного сообщения.