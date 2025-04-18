США подтвердили уничтожение нефтяного порта Рас-Иса в Йемене

Американская армия с помощью авиации ликвидировала нефтяной порт хуситов в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командованич вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Военнослужащие ударили по объекту на побережье Красного моря, чтобы лишить йеменских боевиков незаконного дохода от продажи нефтепродуктов.

«ВС США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном», — подчеркнули в СЕНТКОМ.

Ранее йеменское шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» напало на принадлежащий США авианосец Harry Truman в Красном море. Представитель хуситов Яхья Сариа рассказал, что боевики ударили по кораблю с помощью ракет и дронов.

По его словам, повстанцы атаковали американский авианосец в ответ на агрессию против Йемена. Сариа добавил, что американским военным не удалось подорвать военный потенциал страны, и удар по авианосцу это доказал.