Жертвами авиаударов Израиля по Ливану стали восемь человек

Израильские ВВС нанесли удар по востоку Ливана, жертвами стали восемь человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в ливанской службе скорой помощи.

«По предварительным данным, авиаудар израильской авиации привел к гибели восьми граждан, и более 25 получили ранения», — сообщил источник агентства.

Удар пришелся по жилым домам. На месте происшествия продолжают работать спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее при ударе Израиля по лагерю палестинцев в Ливане погибли члены ХАМАС и ребенок. Целью атаки стали штаб движения и военный объект в районе Хиттин.

Израильская армия начала атаковать объекты «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане в начале января. В ЦАХАЛ заявили, что это стало следствием нарушения договоренностей о прекращении огня.