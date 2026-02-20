В Ливане при ударе Израиля по лагерю палестинцев погибли члены ХАМАС и ребенок

По меньшей мере два боевика радикального движения ХАМАС погибли при ударе израильских беспилотников по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщил портал Lebanon 24 .

По предварительным данным, в числе погибших — ребенок.

Целью атаки стали штаб движения и военный объект в районе Хиттин, где базируются сторонники ХАМАС. Пострадавших доставили в больницу города Сайда, расположенного неподалеку от лагеря.

В январе пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале атак объектов «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане.

Ранее израильские военные ликвидировали главу бригад «Аль-Кассам» Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейду. Официальное подтверждение смерти представителя военного крыла движения поступило только несколько месяцев спустя.