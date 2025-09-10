Жена бывшего премьера Непала выжила в сожженном протестующими доме

Сообщения о гибели жены бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала в сожженной резиденции опровергли врачи ожоговой больницы Киртипура. В комментарии изданию Khabarhub они заявили, что пациентка жива, но находится в тяжелом состоянии.

Они подчеркнули, что супругу бывшего главы правительства нашли в одной из закрытых комнат в сгоревшем доме. В срочном порядке женщину госпитализировали. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

В минувший вторник, 10 сентября, ряд СМИ распространили информацию, что жена бывшего премьер-министра умерла от множественных ожогов в больнице.

На дом экс-главы правительства Непала напали участники переросшей в масштабные беспорядки протестной акции, названной «революцией поколения Z».

Студенты и школьники вышли на улицы городов Непала, протестуя против решения властей заблокировать социальные сети. Общее число жертв беспорядков достигло 30. По данным Минздрава страны, количество раненых превысило 1000 человек.