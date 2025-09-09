Протестующие в Непале заживо сожгли жену экс-премьера в ее доме

Жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала умерла от ожогов после того, как протестующие напали на их дом и устроили поджог. Об этом сообщил сайт Khabarhub .

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти.

Пост премьера Натх Кханал занимал с февраля по август 2011 года.

Беспорядки в стране начались в Катманду, а позже распространились и на другие города, после того как власти Непала заблокировали ряд соцсетей, не зарегистрировавшихся в установленном порядке. Оппозиция назвала такое решение неприемлемым.

Счет погибших в беспорядках уже идет на десятки, раненых — на сотни. На этом фоне появилась информация, что в отставку ушел действующий глава правительства Шарма Оли.