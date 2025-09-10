Число погибших при протестах в Непале достигло 30

The Hindu: во время протестов в Непале погибли 30 человек

До 30 человек увеличилось число погибших во время беспорядков в Непале, пострадали более тысячи жителей, сообщило The Hindu.

«Минздравоохранения и народонаселения подтвердило, что 30 человек погибли и 1033 получили ранения», — отметили в сообщении.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь в 28 больницах по всей стране.

Массовые протесты начались после того, как власти Непала ввели запрета на работу социальных сетей, которые не зарегистрировались в стране установленным образом. Среди них YouTube, X и продукция Meta*.

Тысячи молодых людей вышли на улицы городов, призывая искоренить в Непале коррупцию, а не блокировать соцсети.

Одной из жертв беспорядков стала жена бывшего главы правительства страны Джала Натха Кханала. Протестующие подожгли дом, в котором находилась женщина.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.