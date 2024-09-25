Небензя назвал условие завершения СВО

Россия продолжит специальную операцию на Украине, если Запад не даст мирным путем избавиться от киевского режима. Об этом в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Росси при организации Василий Небензя.

«Украинцы — братский народ, мы всегда относились к ним с уважением. Нас связывают исторические неразрывные связи. Но если лагерь Запада не позволит избавиться от раковой опухоли, которую киевский режим собой представляет, то СВО продолжится, пока задачи СВО не будет решены военным путем», — сказал он.

Небензя добавил, что Россия была всегда готова жить с Украиной в мире, пока ее не превратили в русофобское неонацистское государство с планами по вступлению в НАТО.

Ранее представитель России в ООН обвинил Украину в готовности развязать третью мировую войну.