В Россельхознадзоре назвали условия для смягчения ограничений на ввоз товаров из Армении

Россия может возобновить импорт продукции из Армении при некоторых условиях. Для этого республика должна предоставит отчет о санитарных проверках. Об этом в комментарии «Известиями» заявили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, это связано не с политикой. Главная причина — в отсутствии контроля качества у производителей.

Местные предприниматели жалуются на огромные убытки. Например, потеря доступа к российскому рынку грозит лишить Армению практически всех поступлений от зарубежных поставок вишни. Согласно прошлогодним данным, Россия обеспечила армянским поставщикам более 99% выручки от продажи вишни.