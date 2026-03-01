«Жажда войны». ВС США предрекли бессмысленные потери из-за операции против Ирана

Америка столкнется с бессмысленными потерями среди своих военных во время операции против Ирана. Таким мнением поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X .

Он заявил, что военнослужащие США погибли и еще больше их погибнет только потому, что руководство страны решило поддержать жажду войны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эта так называемая война по собственному выбору оказалась просто издевательством.

«Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери», — подчеркнул Дэвис.

Ранее в КСИР сообщили о начале девятой волны ракетных атак по Израилю и американским военным базам в ближневосточном регионе. До этого одна из иранских ракет попала в дом в Дубае, где проживали высокопоставленные сотрудники ЦРУ — погибли шесть офицеров, двое получили ранения.