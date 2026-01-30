Президент Украины Владимир Зеленский провалился как политик. Страна теперь оказалась в безвыходном положении и близка к капитуляции, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале .

По его словам, сейчас все начали наблюдать за сдвигом внутри Европы. Украина почти отошла на второй план, а Зеленский, по сути, уже никто. Россия же продолжила наращивать свой потенциал, получив тем самым преимущество на переговорах.

Украинцы осознали, что европейцы «просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского». Еще одно нападение и все будет кончено. Украина не оправится от него.

«Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила», — рассказал он.

Риттер отметил, что настроения простых украинцев связаны с личным политическим провалом Зеленского, который произойдет очень быстро. Население Украины осознало, что именно он ответственен за гибельное положение страны.

Бывший разведчик высказался жестко, назвав Зеленского неудавшимся лидером неудавшегося государства.

Ранее Риттер заявил о доминировании России над Западом в новой гонке вооружений XXI века. Преимущество ей обеспечили современное ядерное оружие и обновленная ядерная доктрина.