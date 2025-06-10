Журналист Миллер: страшнее всего для Европы будет ее украинизация

Для Европы и Великобритании страшнее всего будет их украинизация. Для создания хаоса требуется всего несколько плохих политических решений, заявил в соцсети Х британский журналист Джонни Миллер.

«Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений. Или троянский конь. Или иностранное вмешательство. <…> Британская и немецкая элиты не постесняются пожертвовать всей Европой ради своих жалких и извращенных амбиций», — заявил журналист.

Миллер отметил, что все чаще страны по всему миру обращаются к России и Китаю по торговым вопросам, так как в Евросоюзе царит хаос, а Москва и Пекин «ведут дела с порядком и уважением».

Журналист также отметил, что британская внешняя политика, направленная на оказание военной помощи Украине, негативно повлияла на благополучие и безопасность самого королевства, она сделала страну «более бедной и менее безопасной».