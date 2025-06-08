Британская внешняя политика, направленная на оказание военной помощи Украине, негативно повлияла на благополучие и безопасность самой страны. Об этом заявил журналист Джонни Миллер в соцсети X .

Он отметил, что британская разведка жалуется на российские кибератаки и другие угрозы, но ему непонятно, правда это или нет. Зато ему известна позиция российских военных, считающих, что британцы работают совместно со Службой безопасности Украины.

«Я считаю, что британская внешняя политика делает нашу страну более бедной и менее безопасной. Политика в отношении Украины. Настоящие патриоты понимают это», — написал он.

Миллер добавил, что имеется еще одна проблема. В стране нет никакого надзора за деятельностью британской разведки.

Ранее советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл заявила, что страна находится в состоянии войны с Россией. До этого британский премьер-министр Кир Стармер объявил о якобы растущей российской агрессии в киберпространстве, в воздухе и на море. После этого он заявил, что страна переходит в режим «готовности к войне».