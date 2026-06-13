ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой

Третья часть рассекреченных материалов Пентагона об НЛО содержит доклад ЦРУ с упоминанием возможного полета «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой в 1955 году. На это обратило внимание «РИА Новости» .

Согласно документу, американец венгерского происхождения передал ЦРУ содержание письма своей племянницы из Будапешта. Она сообщила, что в ноябре 1955 года жители города несколько недель наблюдали неизвестные летающие объекты, которые вызвали большой интерес среди ученых.

В письме указывалось, что очевидцы оценивали скорость этих объектов примерно в 12 тысяч километров в час. К сообщению также прилагался рисунок с предполагаемым строем и маршрутом их движения. Источник отметил, что ранее его племянница никогда не упоминала подобные явления в своей переписке.

Публикация документа вошла в очередную часть архивов об НЛО, которые американские власти начали раскрывать с 8 мая по поручению президента США Дональда Трампа.