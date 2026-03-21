Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Италии

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) .

Подземные толчки зафиксировали в 01:46 по времени UTC (04:46 по московскому) в 55 километрах от острова Сицилия. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Курил. Толчки зафиксировали в ночь на 18 марта, эпицентр находился в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир.

Очаг землетрясения находился на глубине 41 километра. Толчки не ощущались, опасность цунами не объявляли.