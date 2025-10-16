Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии

В провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщило Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

«Эпицентр землетрясения находился в 61 километре к северо-западу от Сарми, Папуа. Глубина составляет 21 километр», — отметили в агентстве.

Сведения о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, отсутствуют.

Утром 10 октября у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. В распоряжении 360.ru оказались кадры обстановки на острове Минданао.

В начале октября землетрясение произошло недалеко от Стамбула. В Мраморном море произошло два толчка магнитудой 5 и 3,8 с разницей в три минуты. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Мармара-Эреглиси, глубина очага — 6,7 километра.