Обстановку на Филиппинах во время сильного землетрясения показали на видео

Россиянка показала на видео обстановку на Филиппинах во время землетрясения

Утром 10 октября у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4. В распоряжении 360.ru оказались кадры обстановки на острове Минданао.

«Вот у нас тряхануло на шесть-семь баллов, все пошли на улицу. Могу сказать, что на стройках даже сверлили что-то, не остановились. Не знаю, есть ли смысл выходить куда-то», — рассказала проживающая там россиянка Дарья.

По ее словам, на Филиппинах землетрясения — обычное явление, при этом сильные катаклизмы происходят редко.

«Просто возникает ощущение, будто укачало, подташнивает. В последний раз продлилось минуты три, без резких толчков. Живу на 17-м этаже, поэтому тряска ощущается хорошо. В общем и целом всегда все нормально», — добавила она.

По данным пресс-службы Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 53 километра к северо-востоку от Минданао.

Днем ранее два землетрясения магнитудой 5,5 и 5,8 потрясли Камчатку.