Землетрясение магнитудой до пяти произошло недалеко от Стамбула

В турецкой провинции Текирдаг неподалеку от Стамбула произошло землетрясение магнитудой до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

По его данным, в Мраморном море произошло два толчка магнитудой 5 и 3,8 с разницей в три минуты. Они ощущались и в самом крупном городе страны.

По данным РИА «Новости», эпицентр располагался в 18 километрах от города Мармара-Эреглиси, глубина очага — 6,7 километра.

В сентябре в Турции произошли два землетрясения: 7 сентября толчки магнитудой 4,9 потрясли провинцию Балыкесир, а через четыре дня магнитудой 4,1 — Анкару. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.