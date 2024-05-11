Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Авачинском заливе | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 09:10 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Авачинском заливе Пресс-служба Следственного комитета

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу, 11 мая, в акватории Авачинского залива. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю.

В Камчатском филиале геофизической службы РАН заявили, что жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.

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Сейсмическое событие зафиксировали в акватории Авачинского залива, в 66 километрах от Петропавловска-Камчатского. В спасательном ведомстве уточнили, что угрозу цунами не объявляли.

В начале мая — конце апреля в разных точках планеты произошла серия землетрясений. В понедельник, 6 мая, на границе Казахстана и Киргизии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7. Днем ранее два землетрясения произошли в Ингушетии.