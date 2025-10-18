Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Тайваня

В субботу у восточного берега Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 10:04 по местному времени (05:04 по московскому времени) в 56 километрах к востоку от города Хуалянь. Эпицентр находился на глубине 14,3 километра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Подземные толчки в уезде Хуалянь на востоке Тайваня случаются чаще, чем в других частях острова. В феврале 2018 года землетрясение магнитудой 6,5 стало трагедией: 16 человек погибли, еще 285 получили ранения. В апреле 2024 года у побережья Хуаляня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, по оценке Китайского сейсмологического центра. В результате погибли не менее 12 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии. Эпицентр находился на расстоянии 61 километра к северо-западу от города Сарми в провинции Папуа на глубине 21 километра. Еще одно — магнитудой 7,4 — зафиксировали у берегов Филиппин.