Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии

Возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу сейсмической защиты местного МВД.

Подземные толчки ощущались и в армянских городах и селах, в частности в Гюмри, Степанаване и других. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в Хельсинки зафиксировали мощнейшее землетрясение за всю историю города. Магнитуда составила 1,1. Причину природного явления пока не выявили. Вероятно, толчки произошли из-за подъема земной коры и локальных движений водных масс.

Кроме того, накануне землетрясение произошло в Колумбии, в 76 километрах от города Каукасия.