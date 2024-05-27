На Украине упростили согласование боеприпасов для БПЛА

На Украине упростили процедуры согласования при производстве боеприпасов, комплектующих для ракет и беспилотников. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Правительство, по его словам, провело частичную дерегуляцию этой отрасли. Одной из ключевых новаций депутат назвал установление требуемой прибыльности боеприпасов на уровне до 25% от их себестоимости. Гетманцев сообщил, что власти обосновали это необходимостью оживить интерес инвесторов и нарастить объемы производства.

«Для боеприпасов для БПЛА не потребуется приказ о допуске к эксплуатации, а также упростится процедура включения в реестр, необходимый для заключения госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет», — сказал он

Гетманцев призвал продолжить ослаблять контроль при производстве военной продукции. По его мнению, это позволит покрыть дефицит и обеспечить потребности Вооруженных сил Украины собственными снарядами.

Украинские солдаты уже использовали произведенные кустарным способом дроны и остались без рук, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. По ее словам, взрывчатку собрали волонтеры.