Зеленскому устроили публичную порку

Делегация США отменила встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после поездки в Россию, чтобы показать, что его голос не имеет значения. Об этом заявил заместитель главного редактора «Политическая Россия», политический обозреватель Борис Первушин в Telegram-канале .

«Отмена встречи [спецпосланника США Стивена] Уиткоффа и Зеленского на обратном пути из Москвы — публичная порка, прямая демонстрация иерархии, где Киев уже расходный материал, а не младший партнер», — сказал он.

Команда президента США Дональда Трампа применила, по словам Первушина, известный инструмент переговорной войны и действовала через унижение. Зеленский перестал быть субъектом в процессе урегулирования, Белый дом намеренно разрушил миф о всеобщей поддержке Украины — столп политической устойчивости киевского режима.

Встреча Уиткоффа и второго члена делегации бизнесмена Джареда Кушнера с Зеленским планировалась в Брюсселе. Однако сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным американцы отправились в Вашингтон. Они обсудили мирное урегулирование через несколько дней по телефону, сообщил RT.