Спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу не удалось добиться прекращения огня, однако даже в этом случае его визит в Россию ознаменовал победу над Украиной. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил об этом на своем YouTube-канале .

Не заключив сделку, российские войска продолжат продвижение, а украинские — дезертирство. Офицер сравнил ситуацию на поле боя с фигурой из домино, когда падения всего одной костяшки достаточно для полного обрушения.

«И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной. <…> Теперь ситуация хуже не придумаешь», — сказал Дэвис.

Президент России Владимир Путин принял Уиткоффа в Кремле вечером 2 декабря. После переговоров американский спецпосланник отменил встречу с украинской делегацией и сразу полетел в Вашингтон. Он встретится с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Майами 4 декабря.