Кремль объяснил, почему Женеву выбрали площадкой для переговоров по Украине

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится в Женеве, поскольку это удобно для всех сторон процесса. Выбор места в беседе с ТАСС объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — подчеркнул он.

Источник РИА «Новости» заявлял, что встреча России, США и Украины в Женеве станет продолжением переговорного трека в Абу-Даби. Формат, по его словам, будет расширенным, стороны обсудят как военные, так и другие аспекты урегулирования.

Российскую делегацию на встрече 17–18 февраля возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.