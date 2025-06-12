Президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение следует признать террористами. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом», — заявил Дмитрук.

Парламентарий отметил, что ближайшее окружение украинского лидера следует объявить террористической организацией. Он подчеркнул необходимость использования всех доступных методов борьбы.

По словам Дмитрука, Зеленский проводит террор в отношении украинского народа, проводит террористические акты и на Украине, и в России, и на территории Европейского союза.

Дмитрук предупредил, что без принятия решительных мер террористическая деятельность будет распространяться по всему миру. Он настаивал на немедленных действиях, заявив, что промедление приведет к усугублению ситуации.

Ранее заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России назвали прямым признанием в террористической деятельности.