В Раде захотели признать Зеленского террористом
Депутат Рады Дмитрук потребовал признать Зеленского террористом
Президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение следует признать террористами. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом», — заявил Дмитрук.
Парламентарий отметил, что ближайшее окружение украинского лидера следует объявить террористической организацией. Он подчеркнул необходимость использования всех доступных методов борьбы.
По словам Дмитрука, Зеленский проводит террор в отношении украинского народа, проводит террористические акты и на Украине, и в России, и на территории Европейского союза.
Дмитрук предупредил, что без принятия решительных мер террористическая деятельность будет распространяться по всему миру. Он настаивал на немедленных действиях, заявив, что промедление приведет к усугублению ситуации.
Ранее заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России назвали прямым признанием в террористической деятельности.