Зеленского унизили в Венгрии

Выступление украинского президента Владимира Зеленского вырезали из официальной стрим-трансляции саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Будапеште. Об этом сообщил украинский сайт kp.ua.

Зеленский выступал после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. За ним слово предоставили президенту Франции Эммануэлю Макрону. При этом выступления французского и венгерского лидеров показали в прямом эфире и онлайн, а вот их украинского коллегу вырезали из трансляции.

Венгерские организаторы объяснили это тем, что «выступление Зеленского не было публичным». Украинская сторона же заявила не просила запрещать показ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский впервые с начала российской спецоперации прибыл с визитом в Венгрию. До этого Орбан высказался о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, отметив, что это событие поставило перед Евросоюзом вопрос о дальнейшей помощи Украине.