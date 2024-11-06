Орбан предрек смену стратегии по Украине после победы Трампа

Победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах поставит перед Евросоюзом вопрос, сможет ли она в одиночку помогать Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке. Его процитировало РИА «Новости» .

Орбан отметил, что республиканцы уже одержали победу в президентской гонке.

«Это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор», — сказал он.

Премьер Венгрии усомнился в том, что Европа сможет самостоятельно поддерживать Украину. Поэтому, по его мнению, ЕС нужна будет новая европейская стратегия.

В Кремле назвали неуместными рассуждения о дальнейшей политике США при Трампе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что именно Соединенные Штаты «подбрасывают керосин в этот конфликт».