Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Венгрию впервые с начала российской специальной операции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Глава киевского режима примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Будапеште.

Источник отметил, что некоторые участники мероприятия опасаются намерений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите. Они считают, что он может подключить по видеосвязи одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа, что для многих станет «неожиданным сюрпризом в последний момент».

Зеленский ранее сообщал, что якобы провел «отличный» телефонный разговор с Трампом. Президент поздравил американского политика с убедительной и исторической победой на выборах, которая стала возможной лишь благодаря «блестящей избирательной кампании».

Орбан после разговора с Трампом заявлял, что на будущее у него имеются грандиозные планы. Он отмечал, что победа республиканца поставит Европу перед фактом возможного снабжения ВСУ в одиночку.