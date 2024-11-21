Президент Бразилии Лула да Силва не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G20 из-за критики в свой адрес и отказа от любых мирных инициатив. Депутат Верховной рады Александр Дубинин заявил об этом в своем Telegram-канале .

«Это закономерный результат системных отказов от обсуждения инициативы „друзей мира“, и заочная критика Китая и Бразилии как „русских прокси“», — объяснил он.

По словам депутата, всем очевидно, что Зеленский начал готовиться к жизни без помощи коллективного Запада. Дубинин назвал отказ в приглашении на саммит результатом неадекватности восприятия ситуации как самим президентом, так и его окружением. Особенно руководителем офиса Андреем Ермаком, бизнесменом Виктором Пинчуком, депутатом Сергеем Левочкиным, стоящими за ними госсекретарем США Энтони Блинкеном и британской разведслужбой MI6.

Саммит G20 прошел 18 и 198 ноября в Бразилии. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях мероприятия вызвало широкий резонанс на Западе.