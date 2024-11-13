Лавров примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Бразилии 18–19 ноября

Российскую делегацию на форуме G20, который состоится в Бразилии 18–19 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

В этот же день замминистра Сергей Рябков принял посла Бразилии Родриго де Лиму Баэну Соареса. Дипломаты обсудили как работу в G20, так сотрудничество двух стран в рамках БРИКС. В 2025 году председательствовать в объединении будет именно Бразилия.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что не поедет в Рио-де-Жанейро на саммит, чтобы не срывать его работу, и отметил, что с бразильским лидером Инасиу Лулой да Силвой у него прекрасные отношения, а работа форума приносит много пользы, когда ее не политизируют.