Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Европы и реакция на него европейских парламентариев продемонстрировали коллективное помутнение рассудка. Об этом на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы», — подчеркнул он.

Речь Зеленского о том, что «Россия должна проиграть» получила овации со стороны европейских парламентариев, и это самое страшное, добавил эксперт. Он не исключил, что людей обманули британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые «подписывают смертные приговоры».

«В НАТО уже не отрицают, что режим Зеленского падет. Так они и это будут использовать как предлог для разжигания военной истерии», — подытожил Дэвис.

Ранее президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в Гааге признался, что у него были проблемы с Зеленским. Он объяснил, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложным процессом.