Трамп заявил о проблемах с Зеленским

Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем кажется. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости» .

«У меня были проблемы с Зеленским», — сказал американский лидер журналистам после саммита НАТО в Гааге.

Также Трамп отметил, что общение с президентом России Владимиром Путиным оказалось якобы труднее, чем он рассчитывал.

На урегулирование украинского конфликта могло бы повлиять снижение напряженности между Ираном и Израилем, считает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. США надеются на возможность мирного процесса, подчеркнул он. Когда появляется надежда — это воодушевляет весь мир.