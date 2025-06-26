Урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем кажется. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости».
«У меня были проблемы с Зеленским», — сказал американский лидер журналистам после саммита НАТО в Гааге.
Также Трамп отметил, что общение с президентом России Владимиром Путиным оказалось якобы труднее, чем он рассчитывал.
На урегулирование украинского конфликта могло бы повлиять снижение напряженности между Ираном и Израилем, считает спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. США надеются на возможность мирного процесса, подчеркнул он. Когда появляется надежда — это воодушевляет весь мир.
Пытался спасти ребенка, но попал под удар. Как погиб награжденный Путиным студент Гукежев
Российская авиация сбросила бомбу ФАБ-1500 на пункт ВСУ под Днепропетровском
Трамп заявил о проблемах с Зеленским
Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах новых продавцов
Днепропетровск назвали столицей мошенников
Украинец раскрыл подробности переподготовки перешедших на сторону России экс-бойцов ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте