Американцы не рассматривают россиян в качестве врагов. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента США по вопросам в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс.

Так он отреагировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского в интервью основателю портала The Daily Wire Бену Шапиро.

Сакс опубликовал отрывок интервью, в котором глава Украины заявил, что ВСУ ведут борьбу с российскими военными в том числе за американские ценности. Он подчеркнул, что США нужно понять, что все россияне для американцев враги.

«Русские нам не враги. Мы не должны помогать их убивать», — прокомментировал Сакс выступление Зеленского.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал власти Украины зачинщиками конфликта с Россией. Он пояснил, что основной причиной ухудшения отношений стали регулярные заявления Киева о желании вступить в НАТО, чего никогда не произойдет.

В ходе беседы с журналистами Трамп добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал осознавать, что Крым навсегда останется в составе России.

Так президент США отреагировал на демарш украинской делегации, сорвавшей встречу министров иностранных дел для обсуждения мирного плана, разработанного командой Трампа, который в Киеве отредактировали до неузнаваемости.